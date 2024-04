Brand am Vormittag Dichter Rauch dringt aus Bürgerhaus in Homburg – Feuerwehr im Einsatz (Fotos)

Feueralarm hat es in Homburg am Samstagvormittag, 13. April, gegeben. Es brannte im Bürgerhaus im Stadtteil Einöd. Die Feuerwehr soll schnell an der Unglücksstelle eingetroffen sein, um zu verhindern, dass Flammen um sich greifen. Davon berichtet ein Sprecher der Polizei in der saarpfälzischen Kreisstadt.