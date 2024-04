Feuerwehr-Einsatz Brand bricht in der Nacht aus und gefährdet Wohnhaus in Eppelborn

Eppelborn · Mehrere Menschen mussten in der Nacht auf Freitag ihr Wohnhaus verlassen. Denn gefährlich nah war ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren noch am frühen Morgen in Eppelborn-Dirmingen im Einsatz.

12.04.2024 , 05:48 Uhr

Nächtlicher Brand in Eppelborn-Dirmingen in der Nacht auf Freitag. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael