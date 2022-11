Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr : Vier Menschen müssen bei Brand von Balkon in der St. Wendeler Innenstadt gerettet werden (mit Fotos)

Foto: Feuerwehr Kreisstadt St. Wendel/Tobias Horras 6 Bilder Zimmerbrand in der St. Wendeler City – vier Menschen müssen von Balkon gerettet werden

St. Wendel Einen herausfordernden Einsatz hatte am Samstagabend die Feuerwehr St. Wendel mitten in der Innenstadt. Dort war ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Die Bewohner mussten sich auf den Balkon flüchten.

Die Brand brach in einer Wohnung im Bereich des Schlossplatzes mitten in St. Wendel aus. Der Löschbezirk St. Wendel fuhr zum Einsatzort – beim Eintreffen konnte laut Pressesprecher Tobias Horras eine leichte Rauchentwicklung aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss wahrgenommen werden. Außerdem hörten die Einsatzkräfte einen ausgelösten Rauchmelder.

Brand in St. Wendel: Bewohner flüchten auf Balkon

Vier Bewohner in der betroffenen Wohnung hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Balkon auf der Rückseite des Gebäudes geflüchtet. Die Feuerwehr brachte sie von hier aus in Sicherheit und übergab sie dem Rettungsdienst. Verletzt wurde niemand.

Das Brandgut konnte laut Horras auf dem Balkon gelöscht werden. Das Gebäude wurde in der Folge per Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen. Die Wohnung ist dennoch erst einmal unbewohnbar. Die enge Bebauung der Innenstadt stellte über den Einsatz hinweg eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr dar. Insbesondere der Einsatz der Drehleiter stellte sich als kompliziert heraus.