Unglück auf dem Steinrausch Feuerwehr Saarlouis kämpfte gegen Wohnhaus-Brand

Ein Wohnhausbrand auf dem Steinrausch in Saarlouis vermieste dem Löschbezirk Ost „seine“ Jahreshauptübung an der Fraulauterner Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Puhlstraße. Just als die Einsatzkräfte vom Steinrausch zur Hauptübung der Saarlouiser Feuerwehr ausrücken wollten, platzte die Meldung eines Wohnhausbrandes auf dem Otto-Hahn-Hügel herein.