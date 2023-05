Tierische Rettungsaktion Feuerwehr rettet kleinen Fuchs in St. Ingbert „aus hilfloser Lage“

Wie die Feuerwehr Oberwürzbach via Facebook mitteilt, ist sie am Donnerstag, 4. Mai, gegen 14 Uhr zu einer tierischen Rettungsaktion ausgerückt. Im Bereich der Straße „Am Fuhrweg“ in Sankt Ingbert bemerkte ein Anwohner einen kleinen Fuchs in der Kanalisation und alarmierte die Feuerwehr.