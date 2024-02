Feuerwehr-Einsatz am späten Abend Brand wütet in Saarbrücken – Flammen in mehreren Garagen, Wohnhaus geräumt, zwei Verletzte

Was ursprünglich um kurz nach 22 Uhr als Brand eines Carports gemeldet worden war, wuchs sich zum Feuer in gleich mehreren Garagen aus. Dabei bekamen es die Helfer mit einem verwinkelten Komplex zu tun, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken berichtet. Als Einsatzkräfte sowohl von Berufs- als auch freiwilliger Feuerwehr am Unglücksort eintrafen, stand dichter Rauch über dem betroffenen Gelände.