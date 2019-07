Feuerwehr : Heißes Wochenende für die Kirkeler Wehr

Ein Papiercontainer in der Nähe der Limbacher Dorfhalle stand in Brand. Foto: Feuerwehr Kirkel/Kai Dörner. Foto: Kai Dörner / Feuerwehr

Kirkel Feuerwehr Kirkel bei Containerbrand und Heckenbrand im Einsatz

Am Samstagabend, 6. Juli, gegen 18 Uhr, ging bei der Wehr ein Alarmruf ein. Die Einsatzkräfte mussten zu einem Heckenbrand in die Burgstraße in Kirkel-Neuhäusel ausrücken.Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass etwa 50 Quadratmeter Gestrüpp und Unrat brannten. Der Brand wurde im Rahmen eines Löschangriffs durch die Feuerwehrkräfte vollständig abgelöscht. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Kirkel war etwa eine Stunde im Einsatz.

Nur wenige Stunden später, in der Nacht von Samstag, 6. Juli, auf Sonntag, 7. Juli, mussten die Wehrleute dann erneut in den Einsatz. Der Löschbezirk Limbach wurde gegen 1 Uhr aufgrund eines Containerbrandes in der Nähe der Limbacher Dorfhalle alarmiert. In der Talstraße stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Papiercontainer fest. Dieser wurde mit Schaummittel abgelöscht. Zur Nachkontrolle wurde der Container geöffnet und mit Hilfe der Wärmebildkamera erneut auf Brandherde kontrolliert.Die Feuerwehr Kirkel war etwa 45 Minuten im Einsatz.