Feuerwehr-Großeinsatz : Nacht auf Heiligabend – Feuer bricht in Miethaus in Saarbrücken aus

Wohnungsbrand in der Nacht auf Heiligabend in Saarbrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Holger Hollemann

Saarbrücken In einem Miethaus mit mehr als 40 Bewohnern hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Die Feuerwehr musste evakuieren. Der Schaden ist beträchtlich, berichtet ein Polizei-Sprecher.

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Heiligabend in Saarbrücken: In einem sechsstöckigen Miethaus in der Innenstadt war ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner schlug Alarm. Daraufhin mussten alle Menschen das Gebäude verlassen.

Wie ein Polizei-Sprecher auf SZ-Anfrage berichtet, war es kurz nach 2 Uhr zu dem Unglück gekommen. Der Anrufer aus dem Haus hatte bemerkt, wie dichter Qualm aus dem Fenster einer Wohnung im Parterre drang.

Feuer in einem Haus in Saarbrücken-City mit mehr als 40 Mietern

Die Berufsfeuerwehr evakuierte umgehend den Bau, in dem mehr als 40 Bewohner gemeldet sind. Gleichzeitig suchte sie nach eventuell sich noch dort aufhaltenden Menschen, entdeckten aber niemanden.

In der betroffenen Erdgeschosswohnung loderten nach Ermittlerangaben hohe Flammen. Den Wehrleuten gelang es, das Feuer zu löschen, bevor es auf andere Bereiche des Mehrparteienhauses übergriff. Unterdessen schlugen Rauchmelder in zwei leerstehenden Wohnungen an. Die Flammen breiteten sich aber nicht dorthin aus.

Bis 5 Uhr dauerte der Einsatz, währenddessen die Richard-Wagner-Straße gesperrt war. Nachdem das Haus gelüftet worden war, kehrten die Bewohner zurück. Für sie war während der Löscharbeiten eine Sammelstelle eingerichtet worden. Verletzte habe es nicht gegeben.

Polizei geht nach Feuer in Saarbrücken von hohem Schaden aus

Nach vorläufigen Schätzungen soll der Schaden an Inventar und Gebäude beträchtlich sein. Die Polizei geht bislang von mehr als 75 000 Euro aus. Was der Auslöser für das Unglück war, ist bislang unklar. In der Brandwohnung habe sich niemand aufgehalten, als das Feuer ausbrach.