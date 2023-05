Feuerwehr-Einsatz Müllwagen in Ottweiler brennt – B41 zwischen Neunkirchen und St. Wendel gesperrt

Update | Ottweiler · Sirenen ertönten kurz nach 14 Uhr am Freitag in Ottweiler. Kurz darauf die Mitteilung: Ein Müllwagen auf der B41 in der City steht in Flammen. Und es drohte ein noch größeres Unglück.

05.05.2023, 15:03 Uhr

Feuerwehr-Einsatz in Ottweiler: Müllwagen brennt und bedroht Wohnhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler