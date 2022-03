Feuerwehr ist vor Ort : Haus in Wiebelskirchen steht in Vollbrand – Feuerwehr muss Dach abdecken

Feuerwehr (Symbolbild): Einsatzkräfte bekämpfen derzeit einen Brand in Wiebelskirchen. Foto: dpa/David Inderlied

Update Der Morgen hat für die freiwillige Feuerwehr in Wiebelskirchen und Neunkirchen mit einem Alarm begonnen. Ein Haus steht in Flammen. Was bekannt ist.

In Wiebelskirchen steht seit heute Morgen ein Haus vollständig in Flammen. Wie die Polizei der Saarbrücker Zeitung mitteilte, befindet sich das betroffene Gebäude in der Schillerstraße in Wiebelskirchen. Der Brand wurde den Einsatzkräften um 5 Uhr am Mittwochmorgen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen ist das Haus allerdings unbewohnt.

Das bestätigt auch Christopher Benkert, Pressesprecher der Feuerwehr im Kreis Neunkirchen, der SZ. „Das Haus stand schon bei unserer Ankunft teilweise in Vollbrand“, so Benkert. Eine Gefahr, dass Flammen auf andere Gebäude übergreifen, bestehe derzeit allerdings nicht. Das Haus sei freistehend und befindet sich in der Nähe des ehemaligen Werkhofs.

Die Einsatzkräfte aus Wiebelskirchen, Hangard, Neunkirchen-Innenstadt, Wellesweiler und Furpach versuchten zunächst, den Brand aus dem Inneren des Hauses zu löschen. Doch die Flammen griffen auf das Dach über und deshalb erfolgte zunächst der Rückzug. Die Einsatzkräfte versuchten nun, das Feuer von Außen zu löschen. „Um an die Flammen zu kommen, muss jetzt das Dach abgedeckt werden. Dadurch bekommt das Feuer allerdings mehr Sauerstoff und wird stärker“, sagt Benkert.

Mittlerweile (7.30 Uhr) sind auch wieder Einsatzkräfte in das Innere des Gebäudes vorgedrungen und wollen die Deckenplatten zum Dachstuhl entfernen, sodass eine Brandbekämpfung auch von unten möglich wird.