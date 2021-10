Großeinsatz : 60 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz – Wohnhaus in Saarlouiser Innenstadt steht in Flammen (Fotostrecke)

Foto: Ruppenthal 14 Bilder Großeinsatz: Wohnhaus in Saarlouiser Innenstadt steht in Flammen

Saarlouis Am frühen Samstagmorgen stand in der Saarlouiser Innenstadt der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Feuerwehr und Polizei waren stundenlang im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Von Rolf Ruppenthal

Bei einem Dachstuhlbrand ist am frühen Samstagmorgen in der Saarlouiser Innenstadt massiver Sachschaden entstanden. Gegen 5.35 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in der Handwerkerstraße gemeldet.

Da beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge des Löschbezirks Innenstadt der Dachstuhl sich bereits im Vollbrand befand, wurden sofort Verstärkungskräfte aus den Löschbezirken West und Lisdorf nachalarmiert. Der Löschbezirk Ost stand in Bereitschaft und übernahm den Brandschutz für Saarlouis.

Bei der Brandbekämpfung sowohl von der Vorder- als auf der Rückseite des Gebäudes waren über mehrere Stunden über 60 Feuerwehrleute mit 14 Fahrzeugen im Einsatz, darunter auch die große Teleskopleiter des Löschbezirks Innenstadt. Erst in den Vormittagsstunden konnte das Feuer endgültig komplett gelöscht werden.