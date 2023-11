Feuerwehr-Einsatz in der Nacht Wohnhaus brennt in Saarbrücken – Mutter (57) und Sohn (21) zur Unglückszeit im Gebäude

Update | Saarbrücken · Ein Brand in Saarbrücken-Bübingen hat in der Nacht auf Donnerstag eine Doppelhaushälfte unbewohnbar gemacht. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Helfern im Einsatz. Eine Familie hatte sich beim Ausbruch der Flammen in beiden Gebäuden aufgehalten.

09.11.2023 , 04:51 Uhr

Wohnhausbrand in Saarbrücken-Bübingen: Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Donnerstag, 9. November, raus. Foto: dpa/Marcel Kusch