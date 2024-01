Feuerwehr-Alarm Großalarm zu Neujahr – Flammen schlagen aus Wohnhaus in Neunkirchen (Fotos vom Einsatz)

Neunkirchen · Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr in Neunkirchen ausrücken. Ein Brand war in der obersten Etage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Innenstadt ausgebrochen. Erste Infos von der Polizei.

01.01.2024 , 01:16 Uhr

Feuer schlägt aus Wohnhaus in Neunkirchen-City 8 Bilder Foto: Brandon-Lee Posse

Erster Großeinsatz der Feuerwehr 2024: Helfer haben in der Neujahrsnacht ausrücken müssen. Ein Brand war in Neunkirchen kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuer schlägt aus Wohnhaus in Neunkirchen-City