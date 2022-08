Nächtlicher Einsatz : Brennende Heuballen: Feuer bewegt sich auf Wald zu – Merziger Polizei hat Hinweise auf Ursache (mit Bildern vom Einsatz)

Merzig Bis zum frühen Morgen hat ein Feuerwehr-Einsatz zwischen den Merziger Ortsteilen Merchingen und Honzrath gedauert. Dabei unternahmen die Helfer alles, Flammen eines Flächenbrandes von einem Wald fernzuhalten. Die Polizei glaubt bei dem Brand nicht an einen Zufall.

Kurz nach 23 Uhr am Sonntag, 7. August, war das Feuer ausgebrochen. Als die Helfer an die Unglücksstelle kamen, brannten an die 30 Ballen bereits lichterloh. Das Feuer fraß sich über die abgemähte, staubtrockene Fläche. Etwa 600 Quadratmeter sollen betroffen sein, geben Polizei und Feuerwehr übereinstimmend an.