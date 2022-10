Alarm in der Nacht : Feuerwehr-Einsatz am Rangierbahnhof in Saarbrücken: Beschäftigte klagen über Reizungen der Atemwege

Saarbrücken Wegen gesundheitlicher Beschwerden haben Mitarbeiter am Rangierbahnhof in Saarbrücken in der Nacht auf Freitag Alarm geschlagen. Sie befürchteten, dass gefährliche Stoffe aus einem Güterzug ausgetreten sind.

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr ist es am Rangierbahnhof in Saarbrücken gekommen. Zahlreiche Helfer rückten in der Nacht auf Freitag, 21. Oktober, aus. Mitarbeiter auf dem Gelände hatten sie alarmiert.

Nach Angaben eines Sprechers der Berufsfeuerwehr meldeten zwei Männer gegen 2 Uhr, dass womöglich chemische Stoffe aus einem Güterzug ausgetreten seien. Sie selbst verspürten Reizungen der Atemwege.

Feuerwehr rückt mit Gefahrstoffzug an

Wie in solchen Situationen üblich, wenn Gefahr durch giftige Chemikalien droht, kam der Gefahrstoffzug des Regionalverbands Saarbrücken zum Einsatz. Entsprechend viele Helfer rückten vorsorglich an.

Messungen der Experten ergaben wenig später jedoch keine Konzentrationen von gesundheitsgefährdenden Gasen in der Luft. Die erste Annahme, ätzendes Terpentin könnte ausgetreten sein, bestätigte sich demzufolge nicht, meldet der Sprecher auf SZ-Anfrage.

Die beiden betroffenen Beschäftigten kamen dennoch vorsorglich ins Krankenhaus, um dort untersucht zu werden. Anschließend entließen die Mediziner sie wieder.

Einsatz von Feuerwehr und Polizei dauerte eine Stunde