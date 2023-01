Feuerwehr-Einsatz : Brand in Bous am frühen Morgen fordert einen Verletzten

Update Bous Die Feuerwehr war am frühen Montagmorgen in Bous gefordert. Dort brannte es in einer Wohnung. Es soll einen Verletzten geben. Die Untersuchungen zur Unglücksursache laufen, sagt die Polizei.

Zu einem Zimmerbrand ist es am frühen Montagmorgen, 16. Januar, in Bous gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei in Saarlouis wurde dabei ein Mensch verletzt.

Demnach war die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr alarmiert worden. Dichter Rauch war aus einem Wohnhaus in der Kirchstraße gedrungen. Den Wehrleuten sei es gelungen, zu verhindern, dass die Flammen auf das restliche Gebäude übergriffen.

Ein Bewohner muss ins Krankenhaus

Bei dem Unglück erlitt der Bewohner wohl eine Rauchvergiftung, wie es von der Polizei heißt. Der 42 Jahare alte Mann kam in eine Klinik. Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben.

Während des Einsatzes blieb die Straße gesperrt. Mittlerweile sind Ermittler vor Ort, um die Ursache für das Feuer herauszufinden. Über die Schadenshöhe gibt es bislang keine Angaben. Am Dienstag werden Brandexperten vor Ort erwartet.