Feuerwehr-Einsatz Brand in Mehrfamilienhaus in Schiffweiler – Sanitäter kümmern sich um verletzte Bewohner

Die Feuerwehr aus mehreren Löschbezirken ist ausgerückt. Auslöser ist ein Brand in einem Wohnhaus in Schiffweiler-Heiligenwald. Was bisher bekannt ist.

29.09.2023, 09:45 Uhr

Feuerwehr im Einsatz bei Wohnhausbrand in Schiffweiler 7 Bilder Foto: Brandon-Lee Posse

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Schiffweiler hat einen Einsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Mindestens ein Bewohner musste ins Krankenhaus. Das berichtet ein Sprecher der Feuerwehr im Landkreis Neunkirchen auf SZ-Anfrage. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuerwehr im Einsatz bei Wohnhausbrand in Schiffweiler