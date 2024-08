Unglück am frühen Morgen Brand wütet in zwei Wohnhäusern – Ottweiler Feuerwehr über Stunden im Einsatz (mit Fotos)

Erst Hochwasser, jetzt Flammen: Ein Gebiet in Ottweiler nahe der Blies hat es jetzt doppelt erwischt. Denn am frühen Donnerstagmorgen, 15. August, standen zwei Häuser in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage in den Griff zu bekommen. Das berichtet deren Sprecher im Landkreis Neunkirchen, Andreas Kuhn, der SZ.