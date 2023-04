Mehrstündiger Einsatz nahe Orangerie Brand auf dem Karlsberg in Homburg – und Pfälzer Feuerwehr als erste vor Ort

Homburg/Zweibrücken · Die Feuerwehr aus Zweibrücken war am Dienstagabend die erste, die in Homburg zu einem Brand ausrückte. Der Notruf war zunächst bei der Leitstelle in Landau aufgeschlagen. Was passiert war und wieso zunächst in der Pfalz Alarm ausgelöst wurde.

12.04.2023, 07:26 Uhr

