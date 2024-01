Mehr als 70 Feuerwehr-Leute im Einsatz Zwei Schwerverletzte bei Wohnhausbrand in Namborn – Nachbarn evakuiert

Bis in die Nacht hat sich ein Rettungseinsatz in Namborn hingezogen. Dabei musste die Feuerwehr ein zweites Mal ran, als Flammen in einem Wohnhaus erneut aufflackerten. Zwei Männer wurden bei dem Unglück verletzt, berichtet ein Sprecher der Polizei in St. Wendel auf SZ-Anfrage. Dabei stellte sich die Situation zusätzlich für die Menschen in den Nachbargebäuden brenzlig dar.