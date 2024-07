Dichter Rauch aus Fenster und Türen Brand Wohnhauskeller in Neunkirchen – Mann wird verletzt (69)

Ein Brand in einem Wohnhaus in Neunkirchen hat zu einem Feuerwehr-Einsatz geführt. Wie ein Sprecher der Dienststelle in der Kreisstadt berichtet, war Dienstagnachmittag, 2. Juli, das Feuer im Keller ausgebrochen. Dichter Qualm breitete sich von dort im gesamten Gebäude aus, wie Christopher Benkert von der Feuerwehr ergänzt. Gegen 15.30 Uhr waren seine Kollegen zum Gebäude ausgerückt, um zu retten, was zu retten ist.