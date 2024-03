Ermittlungen abgeschlossen Feuer in Schmelzer Wohnhaus – ehemaliger Mieter tatverdächtig

Die Ermittlungen zum gestrigen Brand in einem Wohnhaus in Schmelz sind vorerst abgeschlossen. Das teilte die Polizei am heutigen Nachmittag mit. Ein 23-jähriger Mann steht unter Tatverdacht, den Brand im Keller des Hauses gelegt zu haben. Er habe dort bis vor einiger Zeit selbst als Mieter gelebt, hat dann von der Gemeinde, in deren Eigentum das Haus sich befindet, die Kündigung erhalten. Eine neue Wohnung habe er allerdings schon gefunden, heißt es von Seiten der Polizei, ein genaues Tatmotiv bliebe demnach bisher unklar. Der geschätzte Schaden an der Immobilie liegt im unteren fünfstelligen Bereich.