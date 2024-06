Riesige Rauchsäule Großbrand auf Betriebsgelände in Völklingen – mindestens ein Verletzter

Eine weithin sichtbare Rauchsäule hat Menschen im Umfeld von Völklingen am frühen Donnerstagnachmittag, 6. Juni, in Aufregung versetzt. Der schwarze Qualm zog über ein Betriebsgelände im Stadtteil Luisenthal. Nach ersten Informationen von Falk Hasenberg beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken soll mindestens ein Mensch verletzt worden sein.