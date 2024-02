Schneller Fahndungserfolg Doppel-Feuer in Schiffweiler – Polizei verdächtigt drei Kinder (10/13/13) als Brandstifter

Flammen an zwei Stellen zur gleichen Zeit haben in Schiffweiler für Aufregung gesorgt. Dazu zunächst beim Alarm nicht klar war, wie weit sich der Brand da schon durchs Gebäude gefressen hatte, rückte die Feuerwehr mit etlichen Helfern an. Schon da hatte die Polizei in Neunkirchen einen konkreten Verdacht, wer hinter dem Zwischenfall stecken könnte.