Drama in Saarbrücker Pflegeheim : Nach verheerendem Brand: Weiteres Opfer erliegt seinen Verletzungen (mit Bildergalerie vom Unglücksort)

Foto: BeckerBredel 16 Bilder Frau stirbt nach Feuer in Saarbrücker Pflegeheim

Exklusiv Saarbrücken Bei einem Feuer in einem Altenheim auf dem Saarbrücker Eschberg ist bereits am Samstag ein Opfer gestorben. Am Montagmorgen meldet ein Polizeisprecher nun einen weiteren Todesfall. Unterdessen gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter.