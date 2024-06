Drei Häuser betroffen Geburtshaus von Erich Honecker in Neunkirchen bei Brand verwüstet – erste Erkenntnisse zur Ursache

Update | Neunkirchen · In der Innenstadt in Neunkirchen sind am Dienstagabend drei Wohnhäuser in Vollbrand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen an und gestalteten sich kompliziert. Jetzt gibt es Erkenntnisse zur Schadenshöhe.

27.06.2024 , 11:32 Uhr

18 Bilder Drei Wohnhäuser in Neunkirchen stehen in Flammen 18 Bilder Foto: Brandon Lee Posse

Von Julia Franz und Teresa Enzweiler