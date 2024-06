Löscharbeiten bis in die Morgenstunden Drei Wohnhäuser in Neunkirchen in Brand geraten – Geburtshaus von Erich Honecker betroffen

Update | Neunkirchen · In der Innenstadt in Neunkirchen sind am Dienstagabend drei Wohnhäuser in Vollbrand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen an und gestalteten sich kompliziert.

26.06.2024 , 10:21 Uhr

