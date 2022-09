Brand in Kleingartenanlage : Dicke Rauchschwaden über Neunkirchen – Gartenhaus in Flammen (Fotos)

Foto: Brandon Lee Posse 16 Bilder Größerer Brand in Neunkircher Kleingartenanlage

Update Neunkirchen In Neunkirchen ist ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in Brand geraten. Dicke Rauchschwaden standen über Stadt. Zeugen berichten von Detonationsgeräuschen.

Einige Martinshörner zu hören, aber vor allem von Fenstern und Balkonen auch in der Innenstadt von Neunkirchen dicke Rauchschwaden zu sehen: Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr nährten Ton und Bild den Verdacht, dass es sehr nahe der Innenstadt kräftig brennen würde.

Eine Nachfrage der Saarbrücker Zeitung bei der Polizei sorgte für Bestätigung, aber auch Entwarnung. In einer Schrebergarten-Anlage wenige hundert Meter vom Zentrum entfernt – Ecke Ebersteinstraße/Forststraße – brannte ein Gartenhaus. Die Feuerwehr, sagte ein Sprecher der Polizei, sei im Einsatz, es bestehe aber keine Gefahr für Wohnhäuser, auch Personen seien nach seiner Kenntnis nicht betroffen. Genauere Angaben könne er erst nach Ende des Einsatzes machen.

Zeugen berichten von Detonationsgeräuschen

Aus Kreisen der Feuerwehr war um 19:45 Uhr zu vernehmen, dass das Feuer inzwischen unter Kontrolle sei. Die Einsatzkräfte seien jedoch noch mit umfangreichen Nachlöscharbeiten beschäftigt.

