Auch Rettungshubschrauber Christoph 16 im Einsatz Drei Wohnhäuser in Neunkirchen in Brand geraten – Löscharbeiten bis in die Morgenstunden

Update | Neunkirchen · In der Innenstadt in Neunkirchen sind am Dienstagabend drei Wohnhäuser in Vollbrand geraten. Die Löscharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Was bisher bekannt ist.

26.06.2024 , 09:09 Uhr

In Neunkirchen griff ein Feuer auf insgesamt drei Wohnhäuser über. Foto: Brandon Lee Posse/Brand