Berufsfeuerwehr im Einsatz Zwei Fälle von möglicher Brandstiftung in Saarbrücken (mit Fotostrecke)

Gleich zwei Brände haben in den vergangenen Stunden Polizei und Feuerwehr in Saarbrücken beschäftigt. Wie die Führungs- und Lagezentrale unserer Zeitung auf Anfrage bestätigte, wurde der Feuerwehr am Dienstag gegen 20 Uhr zunächst ein Containerbrand in der Nähe eines Hotels im Bereich des Grenzübergangs Goldene Bremm gemeldet.