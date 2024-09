Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr Feuer in Marpinger Bäckerei – Betrieb vorerst eingestellt

Alarm für die Feuerwehr St. Wendel am Sonntag, 29. September: In Marpingen ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einer Bäckerei in der Straße Klingenrech ausgebrochen. Wie Feuerwehrsprecher Lukas Becker mitteilte, alarmierte die Integrierte Leitstelle gegen 1.28 Uhr die Einsatzkräfte.