Einsatz bis in den späten Abend : Nach Brand in Sulzbacher Lagerhalle: Polizei geht nach ersten Schätzungen von Schaden in Millionenhöhe aus (mit BIldergalerie)

Foto: BeckerBredel 15 Bilder Lagerhalle in Sulzbach-Altenwald stand in Flammen

Sulzbach Zahlreiche Feuerwehren waren am Mittwoch bis spät in den Abend im Einsatz, um eine brennende Lagerhalle zu löschen. Wie es am Tag nach dem Unglück weitergeht.

Ohne die genaue Höhe jetzt schon ermitteln zu können: Aber der Schaden ist immens. Davon geht ein Polizeisprecher des Führungs- und Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Donnerstagmorgen, 13. Januar, aus. Denn nicht nur die Lagerhalle der Heller-Baugesellschaft in Sulzbach-Altenwald wurde bei dem Brand zerstört.

Gegen 19 Uhr hatte der Alarm die Helfer erreicht. Gleich aus mehreren Orten kamen Wehren an die Unglücksstelle. Als sie das große Gebäude erreichten, schlugen Flammen aus dem Dach. Um diese mit Wasser von oben zu erreichen, setzten die Feuerwehrleute einen Leiterwagen ein.

Zwar hieß es bereits gegen 20.30 Uhr, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Damit waren aber die Löscharbeiten längst noch nicht beendet. Bis 22 Uhr habe der Einsatz gedauert, wie die Polizei berichtet.

In der Lagerhalle waren zahlreiche Baumaschinen untergebracht, die der Brand ebenfalls zunichte machte, wie es auf SZ-Anfrage heißt. Allein den dadurch entstandenen Schaden schätzt der Polizeisprecher auf 500 000 Euro. Mit der ausgebrannten Halle werde die Summe wohl auf eine Million Euro steigen.

Am Vormittag soll geprüft werden, ob bereits Gutachter vor Ort nach der Ursache für den Brand suchen können. Zuerst aber müsse sichergestellt sein, dass die Halle nicht einsturzgefährdet ist, um die Experten nicht in Gefahr zu bringen.