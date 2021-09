Feuer in Palettenfabrik : Hohe Rauchsäule über Kleinblittersdorf – Feuerwehr hebt Warnung für Anwohner auf

Brand in Kleinblittersdorf (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Update Kleinblittersdorf Für die Wiederverwertung bestimmtes Holz steht bei einer Firma in Kleinblittersdorf in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Sogar eine Warnung an die Bewohner wurde ausgegeben.

Dichter Rauch über Kleinblittersdorf: Darum sind am späten Dienstagvormittag (14. September) Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auslöser dafür war der Brand bei einer Palettenfabrik. Mittlerweile haben die Experten die Warnung wieder aufgehoben. Die Flammen seien unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz.