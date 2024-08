Feuerwehr-Einsatz dauerte drei Stunden Brand in Kleinblittersdorf – mehrere Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Alarm kurz vor Mitternacht wegen Flammen in einem Haus in Kleinblittersdorf-Sitterswald. Dort hat ein Gebäude gebrannt, in dem Geschäftsräume unter anderem der Arbeiterwohlfahrt (Awo) untergebracht sind. Der Brand bedrohte weitere Wohnhäuser im direkten Umfeld. Die Feuerwehr war mit einem massiven Aufgebot bis weit in die Nacht damit beschäftigt, die Lage in den Griff zu bekommen, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken berichtet.