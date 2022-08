Feuerwehr-Einsatz : Explosion bei Kläranlage in Neunkirchen? Silo brennt ab – Flammen greifen auf Gebäude über

Brand in Neunkirchen-Wiebelskirchen an der Kläranlage. Foto: Brandon-Lee Posse

Neunkirchen Die Feuerwehr ist am späten Montagabend zu einem Feuer an der Kläranlage in Neunkirchen-Wiebelskirchen ausgerückt. Anwohner hatten die Helfer nach einem lauten Knall alarmiert. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Brand auf dem Gelände der Kläranlage im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen ist am späten Montagabend, 22. August, die Feuerwehr ausgerückt. Gegen 22.15 Uhr hatten Anrainer nach einem lauten Knall den Alarm ausgelöst.

Wie Feuerwehrsprecher Christopher Benkert auf SZ-Anfrage mitteilt, brannte ein bis zu sechs Meter hohes Silo vollkommen ab. Der Schein der Flammen war kilometerweit zu sehen. Das Feuer griff auf den Dachstuhl eines angrenzenden Gebäudes über, wie er berichtet.

Was in dem Silo verbrannte oder verpuffte, war kurz vor Mitternacht noch unklar. Die Neunkircher Feuerwehr rückte deswegen mit dem Abc-Löschzug an, wie es üblich ist, wenn unbekannte Stoffe oder Chemikalien in Flammen aufgehen.