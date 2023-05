Feuerwehr-Großeinsatz in Güdingen Feuer in Hochhaus – mehr als 100 Menschen evakuiert, mehrere Verletzte

Saarbrücken · Der Brand in einem Wohn-Hochhaus in Saarbrücken forderte in der Nacht auf Donnerstag mehrere Verletzte. Das Gebäude wurde geräumt. Der Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte dauerte bis in den frühen Morgen an.

04.05.2023, 11:49 Uhr

Feuerwehr-Einsatz beim Brand in einem Hochhaus in Saarbrücken in der Nacht zu Donnerstag. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch