Feuerwehr-Einsatz in der Nacht Flammen in Garage greifen auf Wohnhaus über – Menschen werden in Neunkirchen evakuiert (mit Fotos)

In einer eng bebauten Straße in Neunkirchen ist ein Feuer ausgebrochen. In der Nacht auf Dienstag, 4. Juni, war die Feuerwehr mit zahlreichen Helfern im Einsatz, um die Lage in den Griff zu bekommen. Menschen in einem angrenzenden Haus mussten ihre Wohnungen verlassen. Flammen hatten da schon das Dach und die Fassade erreicht. Eine Evakuierung wurde dadurch nötig, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen auf SZ-Anfrage berichtet.