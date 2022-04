Nächtlicher Einsatz : Feuer in Ensdorfer Wohnhaus: Rauch schneidet Fluchtweg ab – Zwei Opfer müssen ins Krankenhaus

Wohnhausbrand fordert die Feuerwehr in Ensdorf die ganze Nacht. (Symbolbild) Foto: dpa/Uncredited

Ensdorf Nur mit einer Drehleiter war es Feuerwehrleuten möglich, Bewohner eines brennenden Gebäudes in der Nacht auf Montag zu retten. Der Einsatz dauert auch noch am frühen Morgen an. Was die Polizei bisher zum Unglück weiß.