Feuerwehr-Einsatz Bahn-Waggon brennt in Dillingen am Lokschuppen – ein Opfer kommt ins Krankenhaus

Dillingen · Ein Feuer in Dillingen hat am späten Karfreitag einen Verletzten gefordert. Ein leerstehender Waggon stand in Flammen. Die Polizei in Saarlouis mit ersten Informationen.

08.04.2023, 06:27 Uhr

Brand kurz vor Mitternacht Brand am Lokschuppen in Dilingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler