Wehren aus Deutschland und Frankreich im Einsatz : Feuer in Autowerkstatt in Saarbrücken – Löscharbeiten ziehen sich bis in die Nacht hin (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 13 Bilder Feuer in großer Autowerkstatt – Feuerwehren aus Saarbrücken und Lothringen im Einsatz

Saarbrücken Dichter Rauch hat Zeugen am späten Sonntagabend Alarm schlagen lassen. In einer Halle eines Kfz-Unternehmens brannte es. Das rief Wehren aus Saarbrücken und dem angrenzen Frankreich auf den Plan. Der Einsatz wirkte sich auch auf den Verkehr aus.

Feuer in einer Werkstatt hat für einen mächtigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Als die Helfer am späten Sonntagabend, 24. Juli, an die Unglücksstelle kamen, drang bereits Qualm aus der Halle des Unternehmens Autoshop-Saar.

Gleich mehrere Passanten hatten unabhängig voneinander gegen 22.20 Uhr per Notruf die Wehr alarmiert. Die mussten ein eisernes Tor aufbrechen, um an die Flammen heranzukommen. Atemschutzmasken waren nötig, so dicht war der Rauch.

In der großen Halle hatte ein Auto Feuer gefangen. Die Wehrleute hatten die Lage nach eigenen Angaben rasch im Griff. Die Flammen griffen nicht auf andere dort in der Halle lagernden Gegenstände über.

Allerdings brauchten die Einsatzkräfte einige Zeit, um das Gebäude des Kfz-Betriebs in der Metzer Straße nahe der französischen Grenze vom Qualm zu befreien. An die zwei Stunden gingen dazu ins Land, wie es in einem Bericht der Saarbrücker Berufsfeuerwehr heißt.

In dem Bau sollen noch weitere Wagen gestanden haben, wie ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums am Montagmorgen berichtet. Außer ein Rußbelag sei diesen aber nichts passiert. Verletzte soll es ebenso wenig gegeben haben.