Brand-Einsatz : Feuer bricht in der Nacht in Saarbrücker Altenheim aus – zwei verletzte Seniorinnen (81/90)

Nächtliches Feuer im Altenheim in Alt-Saarbrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Saarbrücken Brand in einem Pflegeheim in Alt-Saarbrücken: Dazu hat die Feuerwehr in der Nacht auf Montag ausrücken müssen. Zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus. Was die Polizei bislang zur Ursache weiß.

Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Alt-Saarbrücken sind in der Nacht auf Montag, 19. September, zwei Bewohnerinnen verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus.

Gegen 1.50 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden und rückte mit einem Großaufgebot zu dem Altenheim an. Als die Retter ankamen, war ein Flur bereits völlig verraucht, der zu Zimmern der Bewohner führte.

Auslöser für den Brand nach Angaben von Feuerwehr und Polizei

Nach Angaben eines Burbacher Polizeisprechers soll ein Wagen für Putzmittel und Wäsche gebrannt haben, der in dem Gang gestanden hatte. Die Einsatzkräfte hatten nach übereinstimmenden Angaben von Berufsfeuerwehr und Polizei die Lage rasch unter Kontrolle. Sie sollen es verhindert haben, dass die Flammen auf weitere Bereiche des Gebäudes übergriffen.

Dazu beigetragen haben soll der rasche Alarm der Feuermelder. Außerdem schlossen die Brandschutztüren des Heimes und verhinderten damit, dass sich Qualm und Flammen ausbreiteten, heißt es seitens der Polizei.

Allerdings erlitten zwei Seniorinnen Rauchvergiftungen. Die 81 und 90 Jahre alten Frauen kamen zur Beobachtung in die Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Verletzungen nicht gravierend sein.

Wie es nach dem Feuer im Altenheim in Saarbrücken weitergeht