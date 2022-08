Feuer im Gewerbegebiet an der Remise : Holzlager in Homburg in Brand geraten (mit Bildergalerie)

Holzlager in Homburg in Brand geraten (mit Bildergalerie)

Homburg Feuer im Homburger Gewerbegebiet an der Remise – dort hat ein Holzlager gebrannt. Wie die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle brachte.

In Homburg hat im Gewerbegebiet an der Remise am Mittwochmorgen, 31. August, ein Holzlager gebrannt. Das Feuer wurde rechtzeitig entdeckt und vom Unternehmen zusammen mit der Feuerwehr Homburg unter Kontrolle gebracht.

In dem Entsorgungsbetrieb waren Holz und Metallabfälle in Brand geraten. Nach Angaben von Wehrführer Peter Nashan wurde der Metallbrand in Zusammenarbeit mit den Betrieb abgelöscht – wobei kein Wasser eingesetzt werden konnte, da dies zu Explosionsgefahr geführt hätte. Zum Einsatz kamen daher Metalllöschmittel und Sand: Dazu wurden die brennenden Stoffe in einem Container überdeckt und das Brandgeschehen mit Wärmebildkameras überwacht.