Großeinsatz für Saar-Feuerwehren Feuer greift in Rehlingen-Siersburg von Auto auf Haus über - hoher Schaden

Rehlingen-Siersburg · Eine aufmerksame Zeugin ist in der Nacht zum Samstag in Rehlingen-Siersburg auf den Brand eines Autos in einer Hauseinfahrt eines Einfamilienhauses aufmerksam geworden. Sie reagierte schnell und konnte so Schlimmeres verhindern.

20.01.2024 , 07:06 Uhr

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Von SZ Redaktion und dpa