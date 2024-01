Kripo vor Ort Nach Feuer bei Netto Saarbrücken – Brandermittler haben wohl die Ursache

Es waren dramatische Szenen, die sich in Saarbrücken-Fechingen abgespielt haben. So deutete zu Beginn vieles darauf hin, dass der Netto-Markt komplett ein Raub der Flammen wird, die da am frühen Sonntagmorgen, 14. Januar, wüteten. Die Feuerwehr war deswegen mit einem Großaufgebot vor Ort.