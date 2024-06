Stundenlanger Feuerwehr-Einsatz Flammen legen Produktion bei Auto-Zulieferer Schaeffler in Homburg lahm

So war der Brand am frühen Dienstagabend, 4. Juni, ausgebrochen. Zunächst sei das Feuer in einem Schacht aufgetreten, heißt es dazu. Von dort habe es sich seinen Weg von einer Werkshalle in eine weitere gebahnt. Wie es heißt, sei ein Funkenregen über die Produktionsstätte im Innern niedergegangen. Dichter Rauch habe den Einsatz zusätzlich erschwert, als kurz nach 18 Uhr erste Feuerwehr-Leute in die Halle kamen.