Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Feuer in Losheimer Gemeinschaftsschule – Polizei vermutet Brandstiftung

Losheim am See · Die Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim am See musste ihr Hauptgebäude räumen. Zuvor waren zwei Toilettenanlagen in Brand geraten.

08.05.2024 , 18:22 Uhr

Foto: dpa/Sebastian Gollnow