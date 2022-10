Einsatz an der Saarschleife : Feuer-Alarm in der Reha-Klinik in Mettlach – Patienten wurden evakuiert

Feuerwehr-Einsatz an der Reha-Klinik in Mettlach-Orscholz. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Mettlach Die Feuerwehr hat am frühen Montagabend in Mettlach ausrücken müssen. Ein Rauchmelder hatte in der Reha-Klinik oberhalb der Saarschleife Alarm geschlagen. Was die Polizei zu den Details weiß.

Feueralarm in der Reha-Klinik im Mettlacher Ortsteil Orscholz: Deswegen sind Patienten am frühen Montagabend, 24. Oktober, evakuiert worden.

Wie ein Sprecher der Merziger Polizei entsprechende SZ-Informationen bestätigt, war die Feuerwehr gegen 18.20 Uhr ausgerückt. Einsatzfahrzeuge säumten die Straße nahe der Unglückstelle oberhalb der Saarschleife.

Rasch stellte sich heraus, was den Zwischenfall ausgelöst hatte: Essen war in einer Küche angebrannt und hatte für dichten Rauch in den Gängen gesorgt.