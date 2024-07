Fünf Männer in U-Haft Raub auf Spielhalle im Saarland: Festnahmen auch in Bayern – und da kommt noch mehr

Wie Franken.de, das gemeinsame Online-Portal mehrerer bayerischer Tageszeitung, berichtet, kam es zu ersten Festnahmen in Burggrafenhof/Landkreis Fürth am Sonntag, 7. Juli. Zuvor sollen Beamte die Verdächtigen observiert haben. Nach dem Bericht verfolgten sie die Männer. Als sie die Autobahn in Bayern verließen, stoppten die Fahnder die drei. Es soll sich bei den Beschuldigten um einen 27, 29 und 30 jährigen Männer handeln.