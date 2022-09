Festnahme in Völklingen : Überwachungskamera lässt zwei junge Diebinnen (17/18) auffliegen

Festnahme in Völklingen

Festnahme nach Diebstahl in einer Völklinger Tankstelle. Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Rasch hat die Polizei zwei Mädchen geschnappt, die nicht nur in einer Tankstelle in Völklingen Alkoholisches eingesackt hatten. Jetzt droht den mutmaßlichen Täterinnen sogar Untersuchungshaft.

Die Überwachungskamera einer Tankstelle in Völklingen hat dazu beigetragen, das zwei junge Diebinnen nicht lange Freude an ihrer Beute hatten. Denn schon eine Stunde nach ihrem kriminellen Streifzug waren sie hinter Schloss und Riegel.

Nach Informationen eines Polizeisprechers waren die Mädchen am Dienstag, 20. September, gegen 13 Uhr aufgeflogen. Sie hatten eine Flasche Hochprozentiges bei Aral mitgehen lassen. Das war der Verkäuferin aufgefallen, die daraufhin die Ermittler einschaltete.

Bilder der Überwachungskamera zeigen die beiden Mädchen

Die hatten leichtes Spiel, als es darum ging, die 17-Jährige und ihre 18 Jahre alte Komplizin zu entlarven. Denn Bilder der Videoaufzeichnung an der Tankstelle in der Karolingerstraße waren so gestochen scharf, dass die mutmaßlichen Täterinnen darauf gut zu erkennen waren.