Hausdurchsuchung bringt es ans Tageslicht : Festnahme in Merchweiler: Mann soll Reststrafe verbüßen – und dann erlebt die Polizei ihr blaues Wunder

Festnahme in Merchweiler, weil er noch eine Reststrafe verbüßen muss. Und dann erlebte die Polizei ihr blaues Wunder. (Symbol) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Merchweiler Mehrfach ohne Führerschein unterwegs und wegen Körperverletzung verurteilt. Ein 35-Jähriger muss dafür noch hinter Gitter. Als ihn die Fahnder zuhause abholen, trauen sie ihren Augen nicht, was ihnen da noch so alles in die Hände fällt.

Weil er seine restliche Haftstrafe im Gefängnis nicht freiwillig angetreten hatte, hat die Polizei einen Mann in Merchweiler abholen müssen. Als sie in seine Wohnung kamen, merkten sie bereits, dass hier etwas nicht koscher war. Und besorgten sich deshalb bei einem Richter einen Durchsuchungsbefehl. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Ermittler auf illegale Waren, die den 35-Jährigen wohl ein weiteres Mal vor den Kadi bringen.

Wie eine Pressesprecherin der Neunkircher Polizei auf SZ-Anfrage berichtet, sollte der Verurteilte am Donnerstagabend, 28. Juli, abgeholt werden. Denn ein Richter hatte ihn bereits wegen Körperverletzung verurteilt. Außerdem war er mehrmals erwischt worden, wie er sich ohne Führerschein ans Steuer gesetzt hatte und losgebraust war.

Als die Fahnder gegen 19.30 Uhr bei ihm vor der Tür auftauchten und schellten, öffnete ihnen seine Bekannte und bat sie Beamten bereitwillig herein.

In diesem Augenblick wehte den Beamten ein süßlicher Cannabisgeruch entgegen. Das ließ sie aufhorchen. Der Bewohner, den sie gesucht und ihm Wohnzimmer entdeckt hatten, war nicht damit einverstanden, dass seine vier Wände daraufhin gefilzt werden. Und das hatte einen aus seiner Sicht durchaus plausiblen Grund.

Was die Polizei im Haus der Verurteilten in Merchweiler alles entdeckte

Doch seine Gegenwehr brachte ihm nichts. Schon kurze Zeit später lag der Durchsuchungsbeschluss vor. Nach einer Weile fanden die Polizisten massenweise Drogen. Allein 15 Kilo Cannabis beschlagnahmten sie. Hinzukamen noch an die 1000 Ecstasy-Tabletten sowie an die zwei Kilo Haschisch und diverse synthetische Drogen wie Crystal Meth. Amphetamine (Aufputschmittel) spürten die Ermittler außerdem auf.

Das alles soll der Beschuldigte in zwei Autos sowie in der Wohnung gelagert haben. Für Nachschub habe er des Weiteren über entsprechende Pflanzen gesorgt, sagt die Polizeisprecherin.